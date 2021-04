Milanello, il report post-Lazio Milan: scarico e partitella per i rossoneri

Milanello, giorno di lavoro per i non utilizzati nel match di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio: si rivede Ibrahimovic

Rientrata a Milano, la squadra di Mister Pioli è tornata subito in campo, nella mattina di martedì, per iniziare la preparazione a Milanello in vista della prossima gara casalinga di sabato 1 maggio contro il Benevento.

IL REPORT

Chi è partito titolare ieri ha svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo, dopo una parte in palestra, ha proseguito l’attivazione in esterno. Dopo una serie di torelli ed esercitazioni tecniche, la seduta è terminata con una partitella su campo ridotto