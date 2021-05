Milanello, giorno di riposo per i rossoneri: domani al lavoro per l’Atalanta

Milanello, giornata di riposo per il Milan che da domani tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Carnago per preparare la decisiva sfida contro l’Atalanta

Milanello, giornata di riposo per il Milan che da domani tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Carnago per preparare la decisiva sfida contro l’Atalanta in programma domenica prossima allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

I rossoneri nella giornata di ieri avevano effettuato lavoro di scarico dopo il pareggio contro il Cagliari, oggi riposo concesso da Pioli ma da domani la testa sarà tutta per l’ultimo appuntamento stagionale contro l’Atalanta.