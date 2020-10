Milanello, giornata di riposo per i rossoneri: si riprende martedì

Milanello, giornata di riposo per il Milan che riprenderà gli allenamenti nella giornata di martedì: buone notizie da Romagnoli e Ibra

Milanello, Stefano Pioli ha stabilito un giorno di riposo per la squadra che riprenderà ad allenarsi nella giornata di martedì. Mancano 5 giorni al derby di Milano e i rossoneri stanno già oliando i motori in vista della sfida cercando di recuperare il più velocemente possibile chi nelle ultime settimane è stato indisponibile come Romagnoli e Ibrahimovic.

In aggiunta al capitano e lo svedese, i prossimi giorni saranno fondamentali anche per conoscere la situazione relativa ad Ante Rebic: il croato sta guarendo dalla lussazione al gomito rimediata contro il Crotone ma non si vogliono accelerare i tempi.