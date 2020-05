Milanello, doppia seduta per i rossoneri: ecco le immagini dell’allenamento

Milanello, doppia sessione per gli uomini di Stefano Pioli oggi. Ecco le immagine dell’allenamento odierno

Doppia sessione di allenamento oggi a Milanello con l’intera rosa coinvolta ad esclusione di Kessié (negativo il primo tampone) e Zlatan Ibrahimovic (infortunato). Lavoro atletico e tecnico per la formazione di Pioli che deve riprendere confidenza con il pallone in attesa della ripresa della Serie A. Giorno di allenamento individuale, il primo, anche per il Milan femminile di Maurizio Ganz al Vismara.