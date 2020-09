Milanello: continua la preparazione in vista dell’amichevole con il Monza

Dopo aver rotto il ghiaccio contro il Novara nel pomeriggio di ieri, il Milan prosegue la sua preparazione precampionato a Milanello in attesa di ricominciare il campionato di Serie A.

Prima però, l’appuntamento di sabato sera a San Siro contro il Monza per la seconda amichevole stagionale; sfida al quale i rossoneri di Stefano Pioli si stanno preparando come mostrano le immagini diffuse tramite l’account ufficiale Twitter del Milan:

📽️ Gearing up for our second friendly of the season against Monza 👊🏼

📽️ Dopo il Novara, si avvicina la prossima amichevole: #MilanMonza 👊🏼 #SempreMilan pic.twitter.com/6RlQyuyzfi

— AC Milan (@acmilan) September 3, 2020