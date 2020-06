Milanello, al lavoro in vista della Juventus: le immagini

La ripresa della stagione inizia a prendere una forma definita: oggi, dopo il Consiglio Federale, sono state stabilite tutte le regole per un corretto svolgimento del campionato.

Nel frattempo i rossoneri a Milanello proseguono la loro preparazione verso il ritorno in campo. Allenamenti sempre più intensi per gli uomini di Pioli che si avvicinano alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

On track towards the second leg of the semis 🔜

Rotta verso il ritorno della Semifinale di #CoppaItalia 🔜#JuveMilan #SempreMilan pic.twitter.com/shJhCWbJjw

— AC Milan (@acmilan) June 8, 2020