Milan: Zlatan Ibrahimovic saluta Bonaventura sui social

Milan: Bonaventura lascia il club rossonero e Zlatan Ibrahimovic lo saluta tramite Instagram con una storia

La partita contro il Cagliari, vinta dai rossoneri di Stefano Pioli 3-0, è stata l’ultima per Giacomo Bonaventura. L’ex Atalanta giunto nell’estate del 2014 ha militato con la maglia del Milan per ben sei anni.

Jack è stato protagonista di prestazioni sopra ogni più rosea aspettativa, realizzando 35 reti in carriera con i rossoneri: 30 in Serie A, 1 contro il Craiova al terzo turno dei preliminari di Europa League 2017/2018, 1 gol in Supercoppa italiana, tre in Coppa Italia e sfornando ben 31 assist.

Zlatan Ibrahimovic tramite social lo saluta cosi: «Numero uno», poco sotto uno scherzoso «Calma ❤❤❤» – come se volesse far capire a Jack che il numero uno è lui stesso.