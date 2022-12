Feste di Natale: i rossoneri aprono i regali dei bambini tifosi 📹

È la vigilia di Natale e per l’occasione il Milan ha pubblicato un video social in cui alcuni giocatori aprono i regali dei bambini tifosi

The boys loved reading these Christmas messages from young Rossoneri fans! 🎄😍



I regali dei bambini sono sempre speciali 🎄😍#SempreMilan pic.twitter.com/7gNwfpw22q — AC Milan (@acmilan) December 24, 2022

Da un disegno di una salamandra per Saelmaekers, ad un video in cui un bambino imita l’esultanza di Leao dopo un gol a quello di una coppia di bambini che si complimentano con Giroud per il gol allo Spezia alla lettera per Calabria. Ecco le reazioni dei giocatori rossoneri coinvolti