La Serie A esalta Ibra: «Dai un titolo a questo» – FOTO

Leadership indiscussa. Zlatan Ibrahimovic è ancora fuori per infortunio e conta di rientrare per la prossima gara di Champions League contro l’Atletico Madrid. Tuttavia ieri sera insieme agli altri compagni assenti non ha esitato a far mancare il proprio supporto alla squadra nella partita a San Siro contro il Venezia con le indicazioni a chi era in campo alla sua maniera.

La Lega Serie A ha immortalato il monento e sui propri canali social ha invitato i tifosi rossoneri e non a dare un titolo al post: «Titola questo»