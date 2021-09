Milan Venezia: Kessié riposa, ecco le novità di Pioli

Milan Venezia: ecco le probabili scelte di Stefano Pioli in vista del match di questa sera. Le ultime da Milanello

Novità di formazione per i rossoneri, derivanti dall’inviato Emanuele Baiocchini di Sky Sport in vista di Milan Venezia. Come già ampiamente anticipato, non ci saranno né Ibrahimovic, né Giroud: in avanti ci sarà Rebic, con Pellegri pronto all’esordio a partita in corso.

Non sarà titolare Kessié: l’ivoriano si trascina un recupero dall’infortunio al polpaccio, questa sera la mediana sarà composta da Tonali e Benncaer. Novità infine sulla destra: Kalulu prenderà il posto di Calabria e Florenzi comincerà da esterno al posto di Saelemaekers. In difesa ci sarà Gabbia accanto a Romagnoli: probabile riposo per Tomori.