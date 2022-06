Milan, una nuova linea azzurra: da Pobega a Berardi, tutti i nomi

Il Milan ricostruisce la sua struttura italiana. Si passerà dalla conferma di Pobega agli affari Zaniolo e Berardi

Il Milan, dopo i colpi ben riusciti all’estero, sonda il mercato italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara sia per esigenze di liste che di spogliatoio cercano di stabilire uno zoccolo duro azzurro.

I primi nomi sono quelli di Tommaso Pobega, che verrà confermato in rosa dopo le ottime stagioni in prestito, e Alessandro Florenzi, il cui riscatto dalla Roma è sempre più vicino. Gli altri obiettivi di mercato sono Nicolò Zaniolo, il preferito per rinforzare il pacchetto offensivo, e Domenico Berardi, alternativa al talento giallorosso. Chieste informazioni anche per Giacomo Raspadori del Sassuolo, mentre si valuta Andrea Cambiaso come vice Theo Hernandez.