Milan Udinese: occasione anche per parlare di mercato, gli obiettivi

Oggi a San Siro il Milan sfiderà l’Udinese, ma può essere anche l’occasione per parlare di mercato, ecco i possibili obiettivi rossoneri

Oggi a San Siro il Milan sfiderà l’Udinese per il match valido per la gionata 27 di campionato.

La partita può essere anche l’occasione per parlare di mercato. Come possibili obiettivi di mercato per i rossoneri ci sono Beto e Deulofeu, per il quale si tratterebbe di eventuale ritorno. Tuttavia per il momento, come riportato da Calciomercato.com non sembrano esserci spiragli per un approdo al Milan, che ha altri obiettivi.