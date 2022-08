Stefano Pioli ha deciso di lanciare come centravanti Ante Rebic: il croato chiamato alla stagione del riscatto

Stefano Pioli ha deciso di lanciare Ante Rebic nel ruolo di prima punta nella sfida di oggi contro l’Udinese.

Il croato ha vinto il ballottaggio con Giroud che, così come Origi, si accomoda in panchina. Per Ante dunque la prima possibilità di riscattare la sfortunata scorsa stagione.