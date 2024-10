Milan Udinese, porta ancora inviolata per Maignan: San Siro ora è un bunker. Il dato del portiere dopo la vittoria per 1-0

Il Milan ieri contro l’Udinese ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in casa mantenendo la propria porta inviolata.

Per Maignan è arrivato infatti il terzo clean sheet in questa Serie A e la conferma che San Siro è sempre più un bunker difensivo. Meglio del portiere francese per ora hanno fatto solo Vasquez dell’Empoli e Di Gregorio della Juve.