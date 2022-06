Milan troppo giovane? Pioli sfata il mito e ringrazia la dirigenza

Stefano Pioli ha parlato dell’età media del Milan: tanti giovani sì ma anche gente esperta come Ibrahimovic e Giroud

Nel corso dell’intervista al The Athletic, Stefano Pioli ha spiegato:

«Quello che vorrei dire è che la dirigenza non mi ha dato solo giovani giocatori. Mi hanno dato dei buoni giocatori giovani con tante qualità. Inoltre, ho lavorato con giocatori di grande livello, come Olivier Giroud, come Zlatan, come Kjaer, come Alessandro Florenzi e Mike Maignan che avevano già molta esperienza, esperienza in nazionale, esperienza di lotta per il titolo. Sono stati un punto di riferimento per me e per i giovani giocatori».

