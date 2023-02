Milan Tottenham, Pioli e la sua squadra sono tornati: le pagelle dei quotidiani. Promosso il mister per la vittoria in Champions

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi a Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan contro il Tottenham nella gara d’andata di Champions League.

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Nel derby ha schiacciato il tasto reset: il Milan è tornato. Anestetizza Son, Kane e Kulusevski, non i primi tre al parcheggio»

Corriere dello Sport: 7 – «Deve rinunciare anche a Tomori, ma il gol di Diaz lo fa saltare subito come un grillo davanti alla panchina. Mette in campo un Milan estremamente equilibrato e che mantiene le distanze giuste in tutte e due le fasi del gioco»

Tuttosport: 7 – «Più concretezza che bellezza, ciò che serve. Ha coraggio con i cambi offensivi, con cui sfiora il 2-0»