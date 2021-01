Milan-Torino streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Juventus streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la sedicesima giornata di Serie A

Milan-Torino streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i granata in un match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 9 gennaio alle ore 20:45. I rossoneri voglio rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta di giovedì contro la Juventus, la prima stagionale in campionato. Gli uomini di Pioli ricoprono ancora la prima posizione e hanno intenzione di difenderla con le unghie e con i denti. Il tecnico rossonero nel frattempo recupera qualche pezzo: a centrocampo torna Sandro Tonali ad affiancare l’instancabile Kessie. Di fronte il Milan troverà un Torino quart’ultimo in classifica a quota 33 punti (2 lunghezze sopra alla zona retrocessione). Gli uomini di Giampaolo sono in lenta risalita e non perdono da ben 4 partite (3 pareggi e 1 vittoria lo score).

Milan-Torino è in programma sabato gennaio e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Torino, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solita conta dei superstiti per mister Pioli, che anche per questa gara dovrà fare a meno di molti titolari. In difesa, a protezione di Donnarumma, si vedranno i soliti Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana torna Tonali, che ha scontato la squalifica, al fianco di Kessie. Davanti unica punta Leao. Alle spalle del portoghese agiranno Castillejo, Calhanoglu e uno tra Brahim Diaz e Hauge.

TORINO – Giampaolo dovrebbe optare per un 3-5-2. A protezione di Sirigu agirà il terzetto difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Singo e Rodriguez sulle fasce, con Lukic, Rincon e Linetty al centro del reparto. In attacco spazio al tandem Belotti-Verdi, con Zaza pronto a subentrare dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez, Tonali, Kessiè, Castllejo, Calhanoglu, Hauge, Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Sirigu, Izzo, Bremer, Lyanco, Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Rodriguez, Belotti, Verdi. All.: Giampaolo.