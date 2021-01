Milan-Torino, i precedenti: solo due sconfitte negli ultimi 25 incontri

Precedenti Milan-Torino: i rossoneri sono nettamente avanti negli scontri contro i granata in campionato, ma di recente…

Sono 148 i precedenti in Serie A tra Milan e Torino: bilancio di 60 successi rossoneri contro i 33 granata – completano 55 pareggi. Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino (12V, 11N), anche se tuttavia le uniche due sconfitte dei rossoneri nel parziale sono arrivate nei tre precedenti più recenti.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nella gara più recente di Serie A contro il Torino e potrebbe registrare almeno due clean sheet di fila contro i granata per la prima volta da marzo 2008 (sei in quel caso, inclusa una vittoria per 3-0 a tavolino). Il Milan, vittorioso a febbraio nel match più recente contro il Torino in Serie A, potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i granata nella competizione per la prima volta dal 2016. Il punteggio più frequente tra Milan e Torino in Serie A è il pareggio a reti inviolate, esito di 23 precedenti, l’ultimo nel dicembre 2018 al Meazza.