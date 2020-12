Milan, Tonali e Diaz in vantaggio: Bennacer ed Hauge attendono

Sampdoria-Milan, probabili formazioni, Gabbia al centro della difesa e Rebic punta. Diaz dal primo minuto, Hauge attende

Sampdoria-Milan, probabili formazioni, Gabbia al centro della difesa e Rebic punta. C’è Hauge dal primo minuto, premiato dopo l’Europa League. Di seguito le probabili com riportato da Gazzetta.

SAMPDORIA (4-4-2)- Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

PANCHINA- 30 Ravaglia, 34 Letica, 38 Damsgaard, 19 Regini, 5 Silva, 11 Ramirez, 26 Léris, 15 Colley, 25 Ferrari, 16 Askildsen, 20 La Gumina, 8 Verre

DIFFIDATI- Thorsby

INDISPONIBILI- Keita (20 giorni)

DENTRO GABBIA E REBIC- Pioli ritrova Calabria sulla destra dal primo minuto dopo il turn over effettuato in coppa con Dalot ma soprattutto ritrova Gabbia al centro della difesa, causa infortunio di Kjaer. In mediana Kessie e Tonali mentre in avanti Saelemaekers, Calhanoglu ed Diaz alle spalle di Rebic, a caccia del primo goal.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

PANCHINA- 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 14 Conti, 20 Kalulu, 43 Duarte, 5 Dalot,

Bennacer, 33 Krunic, 7 Castillejo, Hauge, 27 Maldini, 29 Colombo

SQUALIFICATI- Nessuno

DIFFIDATI- Nessuno

INDISPONIBILI- Leao, Ibrahimovic, Kjaer, Musacchio