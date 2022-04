Milan, tifosi in fermento: caccia al biglietto per Atalanta e Fiorentina

Entusiasmo alle stelle nell’ambiente Milan. I tifosi rossoneri hanno già assalito i botteghini per le gare con Atalanta e Fiorentina

Il Milan si carica attorno al suo ambiente. Mentre la gara di lunedì sera contro il Bologna viaggia verso il sold out, il club ha messo già in vendita i biglietti per le gare contro Atalanta e Fiorentina.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la risposta dei tifosi non si è fatta attendere. Per la gara contro i bergamaschi del 15 maggio sono già 15mila i tagliandi staccati, mentre il match con la viola ha già fatto registrare molte vendite.