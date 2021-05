Milan: thrilling all’ultima giornata, ecco l’ultima qualificazione Champions

Il Milan si gioca tutto all’ultima giornata. I rossoneri dovranno battere l’Atalanta per approdare nella prossima Champions League

Gioie e psicodrammi, scudetti vinti e persi: le alternanze Milan quando si gioca tutto nei 90 minuti finali. Riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

L’ultima volta che il Diavolo si è giocato la qualificazione in Champions arrivando all’ultima giornata in vantaggio risale alla giornata numero 38 del campionato 2012-13. In quell’occasione Siena-Milan finì 1-2.