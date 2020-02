Milan-Thiago Silva: ritorno possibile ma ad una condizione

Il Milan potrebbe riabbracciare Thiago Silva, visto che il brasiliano potrebbe non rinnovare con il Psg. Mancherebbe solo un via libera

Thiago Silva, come ha rivelato il suo agente, potrebbe non rinnovare a giugno con il Paris Saint Germain. Per questo motivo il Milan si sarebbe immediatamente interessato a prelevarlo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Il brasiliano vorrebbe chiudere la sua carriera in Brasile o proprio al Diavolo. La società di Via Aldo Rossi sarebbe disposta a fare un’operazione alla Ibrahimovic, resta l’unico intoppo: convincere Ivan Gazidis. Lo riferisce Tuttosport.