ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, la tabella scudetto di Pioli: quando vuole piazzare il sorpasso. 13 partite alla fine del campionato

La Gazzetta dello Sport presenta la tabella scudetto di Pioli per chiudere davanti all’Inter in campionato. Mancano 13 giornate, per come corrono Inter e Milan, servono più di trenta punti (su39) da qui alla fine. Utopia? No. Il Milan quest’anno ha una media di 2,2 punti a partita. Continuando allo stesso ritmo ne farebbe ancora 29. L’anno scorso, alla 25a giornata.

l’Inter era a 59 punti e il Milan a 53. Nella striscia finale i nerazzurri di Conte ne conquistarono altri 32, mentre i rossoneri “appena” 26. Distacco finale in classifica: 12 punti. Come dire: tutto può succedere. Con un piccolo, interessante, particolare: a pari punti il Milan sarebbe campione per gli scontri diretti, 1-1 all’andata, 2-1 al ritorno.

SORPASSO – Alla 34a ci sono Milan-Lazio e Roma-Inter. All’Olimpico non è come a San Siro. E tre turni prima i nerazzurri saranno sul campo della “nuova” Juve. Il risultato pieno con il Bologna potrebbe essere azzerato da questa nuova striscia. Senza dimenticare che l’Inter deve fare un punto in più del Milan. Le ultime quattro giornate, però , sono in teoria pi favorevoli ai nerazzurri che hanno Udinese, Empoli, Cagliari e Samp, mentre per i rossoneri ci sono Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Per cui il Milan dovr fare più punti possibili prima.