Milan, su Leao c’è il pressing del Manchester City: le ultime

Piomba il Manchester City sul gioiello del Milan Rafael Leao. I Citizens sono in pressing per portare il classe ’99 alla corte di Guardiola

Cresce l’ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Nelle ultime ore i rumours parlano di una crescente fiducia dei rossoneri per strappare la firma del portoghese. L’MVP della scorsa Serie A sembra convinto di accettare la proposta del club di 6,5 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb però, sul classe ’99 è in forte pressing il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens non vogliono stare a guardare dopo i grandi colpi delle rivali (Gakpo al Liverpool, Mudryk all’Arsenal) e sono disposti ad arrivare a 12 milioni di euro di ingaggio. Contatti fitti con il padre Antonio.