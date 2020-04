Teo Koopmeiners è un obiettivo per il Milan: il centrocampista olandese classe ’98 è stato scelto in prima persona da Moncada

Milan su Teo Koopmeiners: il centrocampista e capitano dell’AZ Alkmaar è stato selezionato in prima persona dal talent scout rossonero Geoffrey Moncada, una delle poche certezze anche per la prossima stagione, che avrebbe delineato la strategia per portarlo al Milan in estate.

Classe ’98, soprannominato il “nuovo van Bommel”, Koopmeiners è un regista abile anche nel recuperare palloni che potrebbe giocare liberamente sia come vertice basso di un centrocampo a rombo che come spalla di Ismael Bennacer in un 4-2-3-1. Secondo quanto riportato da Tuttosport, pre prenderlo il Milan deve sborsare circa 15 milioni di euro.