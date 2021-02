Milan-Stella Rossa: rossoneri all’attacco ma si cambia terminale offensivo per dare un po’ di riposo ad Ibra prima del match contro la Roma

IBRA A RIPOSO- Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, come centravanti giocherà Leao, Rebic troverà invece spazio come attaccante esterno a sinistra. A completare la trequarti rossonera dovrebbero esserci Castillejo e uno tra Krunic e Calhanoglu ma molto più probabile il bosniaco che andrebbe a prendersi una posizione per la quale si sentirebbe pronto e adeguato, come detto da lui stesso in una recente conferenza stampa.