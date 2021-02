Milan-Stella Rossa LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Stella Rossa live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino. Cronaca testuale del ritorno dei sedicesimi di Europa League

Oggi alle ore 18:55 i rossoneri ospiteranno a San Siro lo Stella Rossa in un match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Un impegno delicato per il Milan, che dopo il 2-2 di Belgrado avrà il compito, se non quasi l’obbligo, di reagire e conquistare la qualificazione alle fasi successive. Milan-Stella Rossa live: è attesa una forte risposta da parte degli uomini di Pioli, che dopo la brutta batosta del derby vogliono dimostrare di avere ancora la lucidità ma soprattutto le capacità per riprendere il glorioso rullino di marcia.

Milan-Stella Rossa, cronaca testuale

Milan-Stella Rossa, formazioni ufficiali

Milan-Stella Rossa, ultime e probabili formazioni

MILAN – Confermato il 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. In difesa, a protezione di Donnarumma, ci sarà Tomori al fianco di Romagnoli. Terzini invece confermati Calabria e Theo Hernandez. In mediana Meite affiancherà Kessie. Davanti, alle spalle di Leao unica punta, agiranno Castillejo, Krunic e Calhanoglu.

STELLA ROSSA – Stankovic deve rinunciare sulla sinistra allo squalificato Rodic. Al suo posto ci sarà Gajic. Nel 3-4-2-1, il ruolo di prima punta verrà ricoperto da Falcinelli, supportato da Ben Nabouhane e Ivanovic. Confermata la difesa a 3 davanti a Borjan, composta da Pankov, Milunovic e Degenec.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meitè, Kessiè; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE STELLA ROSSA (3-4-2-1) – Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All.: Stankovic.

Milan-Stella Rossa, la designazione arbitrale

Uefa, designato Jesús Gil Manzano designato per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vedranno il Milan a sfidare lo Stella Rossa a San Siro. A coadiuvare il fischietto spagnolo gli assistenti Barbero e Nevado, al Var Henandez e Estrada Fernandez, quarto uomo Latre.

Milan-Stella Rossa (giovedì, ore 21)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)