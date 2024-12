Milan Stella Rossa, Evani avvisa i rossoneri: «Guai a sottovalutare i serbi». Poi sprona Leao e Theo Hernandez

Milan Stella Rossa, Evani, leggenda rossonera, ha avvisato la squadra di Fonseca in vista della sfida di questa sera: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Evani ha parlato così di Milan-Stella Rossa e non solo:

PAROLE – «Theo Hernandez lo vedo in difficoltà fisica, ma ci sta in un stagione di avere un calo o delle difficoltà. Sta a lui uscirne e tornare a essere devastante come è sempre stato da quando è al Milan. Leao? Il suo talento non è in discussione. Il problema è che finora si è acceso e spento troppo frequentemente. Leao può fare la differenza e per gli avversari diventare immarcabile. E’ alla prima stagione al Milan e deve conoscere il gruppo. Agli allenatori va dato tempo. Lo sfogo di Bergamo? Dalla tv sembra fallo. Magari De Ketelaere salta prima, ma si appoggia nettamente su Theo. Probabilmente mi sarei arrabbiato anch’io. All’inizio dell’anno pensavo che il Milan fosse competitivo, che avrebbe disputato un ottimo campionato, e invece ha avuto parecchie difficoltà. Nell’ultimo periodo ho notato un miglioramento, ma la sconfitta di venerdì a Bergamo ha messo ancora più in salita la strada. Spero che da qui in avanti la squadra abbia meno alti e bassi. Battere la Stella Rossa intanto garantirebbe l’accesso ai play off di Champions. Il calendario obiettivamente dà una mano, ma l’atteggiamento deve essere diverso: finora ho visto troppi errori per puntare in alto. Il Milan è nettamente superiore alla Stella Rossa, ma nel calcio moderno una formazione rende le cose facili solo se è al top fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Guai in Champions a sottovalutare un avversario che sembra inferiore: il Milan non può farlo».

QUOTE MILAN STELLA ROSSA – Il Milan di Fonseca si è rilanciato in Champions League dopo un inizio complicato e viene da tre vittorie europee consecutive. La sfida di San Siro con la Stella Rossa e l’occasione perfetta per consolidare ulteriormente il proprio piazzamento. Lottomatica propone di puntare sulla quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) quotata addirittura a 8.00 invece di 1.05 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti (fino a 70 euro di bonus) e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata 1.01 da Planetwin365 e 1.02 da Snai.