Milan Spezia, sfida tra le sorprese in difesa: Kalulu contro Amian

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi nella partita contro lo Spezia.

KALULU VS AMIAN – «Terzini (prevalentemente destri) francesi, di fisico e spinta, capaci anche di disimpegnarsi quando necessario come difensori centrali. Tanti i punti in comune tra Kalulu e Amian, due giocatori che si sono imposti nelle ultime settimane come riferimenti delle rispettive retroguardie. Il rossonero con tutta probabilità è atteso a una nuova partita da centrale, ruolo che il giocatore spezzino ha ricoperto con profitto – in un assetto a 3 – nella vittoria dei suoi a Napoli, la più prestigiosa sin qui della squadra di Motta. Amian, inoltre, è il leader di squadra per contrasti (36), a testimoniare la durezza di un giocatore che si sta affermando a buoni livelli in questa stagione».