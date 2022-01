Milan Spezia, l’analisi della squadra arbitrale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera, alle 18:30 a San Siro, sarà il signor Serra a fischiare l’inizio del match tra Milan e Spezia. Questa l’analisi della squadra arbitrale, condivisa dal club rossonero sul sito ufficiale:

«Ad arbitrare Milan-Spezia sarà Marco Serra. Ad assisterlo, Cipressa e Grossi come guardalinee, Sozza come quarto uomo e Doveri (coadiuvato da Vivenzi) al VAR. Per il fischietto torinese sarà l’undicesima direzione in Serie A, tre i precedenti con i rossoneri i quali hanno sempre trovato la vittoria: un doppio Milan-Cagliari (3-0 ad agosto 2020 e 4-1 ad agosto 2021) e proprio un Milan-Spezia dell’ottobre 2020 (3-0)».