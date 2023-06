Milan, spaccatura Cardinale-Maldini: il dt lascia! Cosa è successo. Nell’incontro di ieri, il proprietario del Milan ha preso la sua decisione

Una nuova fase è iniziata in casa Milan: Paolo Maldini lascia la dirigenza rossonera. Una fase che ha avuto il via già tempo fa: le tensioni tra club e dirigenza vigevano già dagli anni con Ivan Gazidis e il rinnovo biennale, dopo lo scudetto, non ha attenuato la situazione. Un rinnovo che era stato già difficile concordare, tra clausole e la famosa autonomia sul mercato. Il rapporto in questi mesi è stato di alti e bassi, dovuto soprattutto al rendimento di alcuni giocatori, quali Charles De Ketelaere e Divock Origi, scelti proprio da Maldini sul mercato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel colloquio di ieri avvenuto in hotel tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale si è inteso che non si poteva continuare insieme. La prima decisione forte da proprietario del Milan. Una decisione che porta una conseguenza oramai scritta: anche Ricky Massara è destinato a lasciare il progetto.