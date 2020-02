Milan, Social: La classifica dei tre gol più belli di febbraio

Il Milan, come tutti i mesi, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la classifica dei tre gol più belli dei rossoneri. Il vincitore del mese di febbraio è Ante Rebic con il gol realizzato in Coppa Italia contro la Juventus.

Al secondo posto ancora lui, Ante Rebic, miglior marcatore stagionale del Milan nel 2020, con il gol segnato contro il Torino e al terzo posto troviamo Zlatan Ibrahimovic con la sua incornata nel derby.

⚽ Can you guess who scored our goal of the month? Leave a comment 👇🏻 and check out the video 📺

⚽ Siete d’accordo con la nostra classifica del miglior gol di febbraio? Ditecelo qui 👇🏻#SempreMilan pic.twitter.com/0gVSW8rfnJ

— AC Milan (@acmilan) February 28, 2020