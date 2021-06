Milan, si tratta il rinnovo di Dalot ma c’è un’alternativa

Il Milan tratta il rinnovo del prestito di Diogo Dalot ma c’è un’alternativa se dovesse saltare l’accordo con lo United

Il Milan sta trattando con il Manchester United il rinnovo del prestito (con inserimento di diritto di riscatto) per Diogo Dalot. I rossoneri tuttavia, qualora non riuscissero a trovare l’accordo con i Red Devils, stanno valutando anche il profilo di Álvaro Odriozola del Real Madrid.

Il terzino blancos, nome entrato in ballo nelle discussioni per Brahim Diaz, è la prima scelta mentre resta in corsa anche il profilo di Junior Firpo leggermente più difficoltoso.