Milan, si resta così: ecco il futuro dello “scambio” Rebic-André Silva

Ecco il futuro della trattativa tra Milan ed Eintracht Francoforte per André Silva e Rebic: il punto sul futuro dei due attaccanti

Nonostante ci siano ancora 11 giornate di campionato da disputare, il Milan sta iniziando già a tirare le prime somme in vista della prossima stagione e soprattutto del calciomercato che inizierà a settembre. Tre le operazioni da valutare con attenzione c’è anche quella riguardante lo “scambio” avvenuto in estate tra Milan ed Eintracht Francoforte che ha avuto come protagonisti i due attaccanti Ante Rebic e André Silva.

La scelta delle due società attualmente sembra essere quella di mantenere lo “status quo” rispettando il prestito biennale e valutare un eventuale acquisto a titolo definitivo dei due rispettivi attaccanti al termine della stagione 2020-2021. Sia su André Silva che su Rebic infatti non è stata inserita alcun diritto di riscatto, il ché porterà Milan e Francoforte a dover intavolare da zero una trattativa in futuro.