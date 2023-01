Milan, si chiude una settimana da horror: la squadra si è incartata

Il Milan chiude con un pareggio in rimonta a Lecce una settimana decisamente negativa che rischia di compromettere la stagione

Una settimana che per il Milan rischia di essere una sliding-doors negativa e molto pesante in vista del resto della stagione. Dalla vittoria dilapidata nel finale contro la Roma al pareggio che sa di sconfitta contro il Lecce, passando nel mezzo dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Nel giro di 7 giorni i rossoneri hanno perso altro terreno dal Napoli (ora distante 9 punti in classifica) e salutato una competizione che si poteva puntare a vincere. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Supercoppa Italiana ora diventa fondamentale.

Al Via del Mare si è visto un primo tempo sconcertante per la banda di Pioli. Squadra completamente fuori asse, impaurita e che commette errori banali che portano ai gol subiti. Il Lecce fa la sua onesta partita, aggredendo come ci si poteva aspettare da una provinciale che gioca davanti al proprio pubblico. Nel secondo tempo il Milan rimette solo parzialmente le cose a posto, trovando un pareggio che sa comunque di KO.

Nei rossoneri la maglia si è congelata. Quella squadra che segnava, divertiva e giocava insieme oggi non c’è più. Ora la finale di Riad spaventa più che attrae. Il primo trofeo in palio arriva nel momento peggiore dell’anno, serve una reazione.