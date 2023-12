Milan, il settore giovanile funziona: anche l’Under 16 vola. Il resoconto della stagione dei rossoneri a Natale

È una dolce pausa natalizia, quella che sta vivendo l’Under 16 guidata da Mister Baldo. I giovani rossoneri hanno chiuso la prima parte di stagione con un ottimo secondo posto nell’impegnativo Girone B, frutto di ben 29 punti in 12 giornate e un cammino fatto di 9 successi, due pareggi e una sola sconfitta.

In copertina c’è prima di tutto l’eccellente rendimento difensivo, con le sole 10 reti subite in 12 partite che fanno del Milan la squadra con la migliore difesa tra tutti i tre gironi della categoria Allievi Nazionali. Sintomo, questo, di un grande affiatamento di squadra costruito tra i 2008 rossoneri.

Non solo difesa, però. Sono 38, oltre quota 3 a partita, i gol segnati finora in campionato da ben 11 marcatori diversi. La parte da leone la fanno tre capocannonieri diversi, ex-aequo a quota 6 gol: Simon La Mantia, Simone Lupo e Filippo Plazzotta, rispettivamente difensore, attaccante e centrocampista.

Una rosa versatile e ricca di talento per un’annata promettente che ha già visto due rappresentanti – Francesco Camarda e Christian Comotto – mettersi in luce in categorie giovanili superiori. Al ritorno in campo, nel 2024, i giovani rossoneri saranno attesi dalla prova Derby: una sfida, quella casalinga contro l’Inter, che metterà in palio il primato nel girone oltre a segnare il giro di boa del girone d’andata.