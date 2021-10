Milan senza pace, Pioli prova ad aggiustarlo e sa come fare

La sfortuna in casa rossonera continua ad essere protagonista. Non solo Maignan out sino al 2022 anche Theo Hernandez…

«Diavolo fatti benedire» – è questo il titolo in prima pagine dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Milan senza pace, dopo Maignan (out sino al 2022), anche Theo Hernandez resterà ai box per 10 giorni causa positività al Covid riscontrata in Nazionale.

Pioli ha già vissuto questa situazione lo scorso anno, nel quale ha saputo trovare tante soluzioni. Ora dovrà ripetere lo stesso meccanismo, sapendo che la solidità di questo gruppo è ancora più matura rispetto a quella della stagione passata. Contro l’Hellas Verona giocherà Tatarusanu, in attesa di Mirante…