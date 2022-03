Milan, senti Nedved: «Scudetto? Prima non ci credevo, ma ora...»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato a Mediaset prima della sfida contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

SCUDETTO IMPOSSIBILE – «Dopo il Torino o l’Atalanta avrei risposto di sì, ora le altre hanno rallentato e noi ci siamo avvicinato. L’obiettivo è rimanere tra le prime 4, per lo Scudetto non ci siamo ancora per la partenza fatta quest’anno».