Milan, Scaroni sul derby: «Non è assolutamente a rischio»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha escluso ogni possibilità di rinvio del derby contro l’Inter in programma sabato

Intercettato dai giornalisti a margine dell’Assemblea di Lega in scena quest’oggi a Milano, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha escluso ogni possibilità di rinvio del derby contro l’Inter in programma sabato alle 18:00.

«Derby a rischio? Assolutamente no!», questo il suo commento. Non basteranno dunque i sei positivi al Covid in casa nerazzurra, sommati ai due in casa rossonera, per annullare la stracittadina meneghina.