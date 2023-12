Milan Sassuolo, infortunio Krunic: problema alla schiena per il bosniaco. Il centrocampista non entrerà

Come raccontato da Dazn, Pioli aveva mandato a scaldare Rade Krunic per fare il suo ingresso in campo in Milan-Sassuolo.

Il centrocampista bosniaco, però, ha fatto intendere con un gesto di avere un fastidio alla schiena e quindi non è in condizione di entrare.