Milan-Sassuolo: Pioli recupera un giocatore molto importante

Mercoledì il Milan affronterà il Sassuolo nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Pioli recupera un giocatore

Il Milan vuole proseguire il proprio cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo aver battuto il Genoa, i rossoneri sfideranno il Sassuolo in quel di San Siro.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, Stefano Pioli recupera in attacco Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna dopo la squalifica inflitta dal giudice sportivo in occasione di Parma-Milan.