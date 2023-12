Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Sassuolo in campionato. Per l’occasione non ci sarà Ibrahimovic, il motivo

Non assisterà al match. Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Sassuolo in campionato. Per l’occasione non ci sarà Ibrahimovic, il motivo:

secondo quanto riportato da Sky Sport si trova a Miami per un viaggio già programmato prima del suo ritorno in rossonero.