Milan, San Siro risponde presente: è tutto esaurito per la Roma

Dopo oltre un mese e mezzo i tifosi del Milan potranno presto tornare allo stadio a sostenere la squadra. Contro la Roma sarà sold out

Dopo la lunga pausa per il Mondiale presto i tifosi del Milan ritorneranno a San Siro. C’è grande attesa per la prima gara casalinga dei rossoneri del 2023. Domani alle 20:45 il calcio d’inizio del big match contro la Roma.

Come riporta Tuttosport sono già 70mila i biglietti venduti per la sfida di domani. Senza contare il settore ospiti dunque, lo stadio sarà sold out.