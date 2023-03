Milan Salernitana, Pioli stuzzicato dall’idea Ibra: ecco cosa filtra

Stefano Pioli potrebbe giocarsi la carta Ibrahimovic dal primo minuto nel match tra Milan e Salernitana. Le ultime

Giornata di vigilia del match tra Milan e Salernitana. Oggi nella seduta di rifinitura Stefano Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Tra questi c’è anche la questione dell’attaccante, con un Giroud che ha bisogno di tirare il fiato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Divock Origi non convince a pieno il tecnico. E così a farsi largo c’è l’opzione Ibrahimovic. Ieri ha svolto una seduta personalizzata, come da programma. Oggi è atteso in gruppo, pronto per convincere l’allenatore a schierarlo titolare. Zlatan è a caccia di record: la Salernitana sarebbe la sua vittima numero 33 in Italia. Nel mirino c’è il gol più anziano della storia della Serie A (a 41 anni e 161 giorni domani), al momento di Costacurta (41 anni e 25 giorni).