Milan Salernitana, Alexis Saelemaekers è l’MVP dei tifosi rossoneri – FOTO

Alexis Saelemaekers si è guadagnato la palma di MVP dei tifosi rossoneri per la partita di ieri contro la Salernitana, nella quale l’esterno belga ha messo a segno la rete del definitivo due a zero.

«Un gran bel gol seguito da un’esultanza ancora più bella. È Alexis il vostro MVP di Milan-Salernitana», l’elogio del Milan sul proprio profilo Twitter. Alexis ha infatti dedicato la rete a Simon Kjaer, recentemente operato al ginocchio e costretto ad uno stop di sei mesi.

With a great goal and an even better celebration, Alexis Saelemaekers wins the @emirates MVP award 🏆👏

