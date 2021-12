Milan Salernitana 2-0: vittoria netta ma quante occasioni sprecate

Il Milan batte la Salernitana 2-0 e vola momentaneamente al comando della classifica. Vittoria netta e sin troppo stretta

Sei punti tra Genoa e Salernitana, 5 gol realizzati e secondo clean sheet consecutivo: ottima risposta dopo le due sconfitte con Fiorentina e Sassuolo. Il Milan batte la Salernitana a San Siro sotto una cornice di quasi 45 mila spettatori. Decisivi Kessie e Saelemaekers, quest’ultimo uno dei migliori in campo.

Grande prova della squadra rossonera, senza diverse pedine importanti come Calabria, Rebic, Giroud e Ibra (lasciato a riposo in panchina), oltre a Kjaer (operato e omaggiato dalla Curva Sud nel pre match di oggi pomeriggio). Grande gesto della squadra rossonera che durante l’allenamento ha indossato una maglia a sostegno del difensore danese.

Vittoria che per certi versi sta anche sin troppo stretta: sono troppe le occasioni sprecate in avanti. Se nel primo tempo il Diavolo si fosse trovato sul 4-0, non ci sarebbe stato nulla da dire.

Salernitana mai pericolosa, Maignan mai tirato in causa. La difesa chiude ogni spazio. Possesso palla 70% contro il 30%. 22 tiri contro 4 totali in favore dei rossoneri. Unica nota stonata l’infortunio di Pietro Pellegri. Ottime risposte da parte di Krunic, utilizzato nel ruolo di falso nove e anche di Bakayoko, che ha registrato un ottimo feeling con Kessie, come tre stagioni fa sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Ora testa al Liverpool, sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. In questo caso serve più cinismo sotto porta di quanto visto oggi.