Milan, ricordi Saint-Maximin? Ha salutato il Newcastle: ecco dove giocherà l’attaccante dopo l’addio al club inglese

Allan Saint-Maximin, obiettivo del Milan nelle passate sessioni di calciomercato, ha salutato il Newcastle con una lettera emozionante. L’attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Ahli: questo il suo messaggio.

PAROLE – «4 anni fa ho indossato per la prima volta la maglia del Newcastle. In quel momento non mi ero reso conto che non solo stavo per diventare un giocatore del Newcastle, ma stavo anche per diventare un Geordie. Potreste pensare “ok, bel messaggio, addio”, ma il sentimento è più profondo di qualsiasi parola che potrei dire: fin dai primi mesi in cui ho incontrato le persone di questa città, le ho veramente capite e ho abbracciato la loro passione incrollabile, motivo per cui è stato così importante per me dare il massimo e se questo significava giocare infortunato o addirittura non fare statistiche, non me ne fregava nulla fintanto che avrebbe aiutato la mia squadra. Credetemi: mi sono innamorato del Newcastle, ho avuto grandi opportunità di andarmene nei giorni bui, ma era troppo tardi, ero già innamorato. Volevo, avevo bisogno, dovevo restare per aiutare la mia squadra a salvare il club dalla retrocessione perché per me significava il mondo. Ovviamente durante quei giorni bui altri potrebbero aver avuto dei dubbi, ma ho sempre creduto in questo club e guarda dove siamo oggi, è così bello. Lascio il Newcastle come avrebbe dovuto essere sempre e questo è il mio più grande trofeo perché ne ho fatto parte. Un profondo grazie a TUTTI voi, i miei compagni di squadra, i fan fedeli, lo staff, il Club, ecc… Ho visto tutti i vostri messaggi, grazie e anche se questo capitolo è finito, la storia non si ferma mai. Il Newcastle è a casa adesso, continuerò ad essere il vostro più grande tifoso, guarderò ogni partita e finché il club continuerà a vincere sarò l’uomo più felice del mondo… e di sicuro ci rivedremo. Vi amo, vi amo sinceramente, vi amo come un fratello Geordie. Una volta un Geordie, sempre un Geordie».