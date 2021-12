Milan Roma: Mourinho recupera un titolare. Le sue condizioni

Mourinho può sorridere verso il match contro il Milan. Il tecnico della Roma può recuperare un titolare per la gara di San Siro

Sarà contro la Roma di Mourinho la prima partita del 2022 per il Milan. Il tecnico dei giallorossi ha buone probabilità di ritrovare tra i disponibili il capitano Lorenzo Pellegrini, tassello fondamentale del centrocampo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista non sarà al massimo della condizione, mancando dai campi da un mese, ma farà di tutto per recuperare in vista del match di San Siro.