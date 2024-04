Milan Roma: Kjaer sta bene, le idee di Pioli sulle scelte in difesa per il match

Giovedì sera il Milan affronterà la Roma in Europa League. Kjaer sta bene, le scelte di Pioli in difesa per il match

In vista del match di giovedì sera del Milan in Europa League contro la Roma, allarme rientrato per Kjaer. Il danese sta bene e sarà a disposizione per la sfida.

In tal senso, come riportato da Sky Sport, dovrebbe partire titolare al fianco di Gabbia, con Thiaw recuperato ma che dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.