Milan Roma, De Rossi preoccupato dalle condizioni di questi due giocatori: cosa filtra dall’allenamento odierno. Le ultime verso il match di Europa League

Sorride a metà Daniele De Rossi dopo l’allenamento odierno della sua Roma a Trigoria.

Il Milan osserva con particolare attenzione le condizioni della squadra in vista del match di Europa League. Oggi si sono allenati in gruppo Mancini, Bove, N’Dicka e anche Abraham è sempre più vicino al ritorno in campo. Preoccupano le condizioni di Dybala e Spinazzola che hanno lavorato ancora a parte.